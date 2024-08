Lady Gaga und Bruno Mars veröffentlichen gemeinsame Single

Bereits in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung sammelte das Musikvideo auf YouTube knapp eine Million Views und kletterte auf Platz vier der Trends. Im Vintage–inspirierten Musikvideo sitzt Gaga am Klavier und raucht Zigarette, während Bruno Mars Gitarre spielt. Beide tragen Partnerlook mit Denim–Outfits und roten Hemden bzw. Blusen. Die Kollaboration kündigte das Duo am Donnerstagabend auf Instagram an. Zuvor hatte Lady Gaga das Projekt bereits mit einem kurzen Clip angeteasert, in dem sie einige Noten am Klavier spielt, während sie ein T–Shirt mit Bruno Mars' Gesicht trägt.