Lady Gaga und Doechii singen Duett für «Der Teufel trägt Prada 2»

Die Hauptdarsteller des Originals von 2006 sind ebenfalls dabei. Anne Hathaway spielt wieder Andy Sachs, Meryl Streep die Modezarin Miranda Priestly und Stanley Tucci ihren Berater Nigel. Emily Blunt tritt erneut als Emily auf, die inzwischen als angesehene Managerin bei einem Luxusunternehmen arbeitet. In dieser Position kann sie über Werbebudgets entscheiden, die ihre ehemalige Chefin Miranda braucht, denn sie steht vor einer grossen Herausforderung: dem Niedergang der Printmedien. Wie sie damit umgeht, können Kinozuschauer ab dem 30. April selbst sehen.