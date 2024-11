Lady Gaga und mehr: Zahlreiche Star-Auftritte für Kamala Harris

Lady Gaga appelliert an das Publikum: «Das Land ist auf Sie angewiesen»

In Philadelphia trat Lady Gaga am Montagabend auf und gab die Songs «God Bless America» und «Edge of Glory» zum Besten. Sie appellierte an die Menge: «Das Land ist auf Sie angewiesen.» Sie fuhr fort: «Mehr als die Hälfte der Geschichte dieses Landes hatten Frauen keine Stimme. Dennoch haben wir Kinder grossgezogen, wir haben unsere Familien zusammengehalten, wir haben Männer bei ihren Entscheidungen unterstützt – aber morgen werden Frauen an diesen Entscheidungen beteiligt sein.» Oprah Winfrey (70) kündigte dann will.i.ams neuen Song «Yes She Can» an, bevor Kamala Harris die Bühne für die letzte Rede des Abends betrat.