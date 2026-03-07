Lady Gaga und Michael Polansky: Ihre Hochzeit mit steht kurz bevor

Manchmal braucht es nur eine kurze Sprachnachricht, um eine grosse Neuigkeit zu verkünden. Lady Gaga (39) nutzte genau das, als sie sich am 6. März in den iHeart–Radio–Livestream «Romantic Radio» von Bruno Mars einschaltete – und dabei ganz nebenbei enthüllte, dass die Hochzeit mit ihrem Verlobten Michael Polansky unmittelbar bevorstehe. «Hi, Bruno. Ich und mein Verlobter sind das ganze Jahr gereist, aber wir heiraten bald», liess die Sängerin ausrichten. «Wir haben gehofft, dass du vielleicht einen besonderen Song für uns aussuchen könntest.»