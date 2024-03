Lady Kitty Spencer: Prinzessin Dianas Nichte ist Mutter geworden

Lady Kitty Spencer ist die älteste Tochter von Dianas Bruder Charles Spencer (59) und wurde 1990 in London geboren. 1995 zog die Familie in Südafrika, wo sie auch nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1997 mit ihrer Mutter und ihren jüngeren Geschwistern lebte. Im Anschluss an ein Studium in Kapstadt und London wurde Spencer bei der Modelagentur Storm Model Management unter Vertrag genommen.