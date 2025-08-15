Lady Lola Bute und Jazzy de Lisser: Wer sind die neuen It-Girls?

Jazzy de Lisser konzentrierte sich zunächst auf ihre Schauspielkarriere und wurde an zwei Schauspielschulen in New York ausgebildet. 2009 erlangte sie Aufmerksamkeit mit ihrem Kurzfilm «My Story of C», in dem sie ihr Leben mit Hepatitis C schildert. Nach einer langjährigen Behandlung konnte sie die Krankheit überwinden. Ihr Filmdebüt feierte de Lisser 2011, bevor sie 2014 ihre erste Serienrolle in «Game of Thrones» übernahm. Auch heute ist sie weiterhin als Schauspielerin aktiv.