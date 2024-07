Lady Louise Windsor: Männlicher Begleiter sorgt für Spekulationen

Die britische HELLO! zeigte die Bilder und berichtete, dass es sich bei dem «mysteriösen Mann» um Felix da Silva–Clamp handele, einen Kommilitonen an der schottischen Universität St. Andrews. Dort studiert Lady Louise englische Literatur. Beide sollen durch ihre Leidenschaft für Amateurtheater verbunden sein. Denn wie «Hello!» weiter in Erfahrung gebracht haben will, sollen sie gemeinsam in einer Produktion namens «Dragon Fever» im Byre Theatre der Universität aufgetreten sein. Da Silva–Clamp soll die Melbourne Grammar School in Australien besucht haben und in einer Eisdiele in St. Andrews jobben. Ein dortiger Kollege beschrieb ihn gegenüber dem Magazin als einen «liebenswerten Menschen».