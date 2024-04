Lana Del Rey, Doja Cat & Co.: Stars machen sich fürs Coachella warm

Lana Del Rey freut sich auf «grosse und gewaltige» Show

US–Sängerin Lana Del Rey, die 2014 zum ersten Mal bei dem Festival auftrat, liess sich im Vorfeld von den mässigen Verkaufszahlen nicht beirren. In einem Interview mit der «Vogue» sagte sie: «Ich freue mich sehr darauf, als Headliner aufzutreten. Es ist lustig, weil es auf den Tag genau zehn Jahre her ist, dass ich dort war, was verrückt ist.» Für ihre Show habe sie «eine Menge Dinge in Bewegung gesetzt» und hoffe nun, dass diese auch so «gross und gewaltig» werde, wie geplant. «Architektonisch wird es von der Struktur abhängen, und davon, ob ich es schaffen kann», so die Sängerin. «Aber ich freue mich sehr darauf. Ich bin aufgeregt, also können sich meine Fans auch freuen.»