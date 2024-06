Lana Del Rey erklärt den Erfolg von Taylor Swift

Gemeinsame Vergangenheit

Taylor Swift setzt ihre bahnbrechende «The Eras»–Tour an diesem Wochenende im schottischen Edinburgh fort und absolviert damit die ersten UK–Termine. Zu Beginn der Tour im März 2023 lobte Swift laut «Variety» das aktuelle Album von Lana Del Rey «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd» während einer Show in Las Vegas: «Leute, es ist so gut», sagte sie, bevor sie ihr gemeinsames Lied «Snow on the Beach» als Überraschung spielte. «Es ist einfach aussergewöhnlich.»