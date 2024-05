Landhaus und Meditation: Das neue Leben des Oasis-Stars Liam Gallagher

Liam Gallagher bereitet sich gerade auf seine Tour vor, die am 1. Juni 2024 startet. Zum 30. Jubiläum des stilbildenden Oasis–Albums «Definitely Maybe» zieht er solo durch England. Doch eigentlich hat er keine Lust mehr auf das Leben «On the Road». «Ich will nicht mehr auf Tour gehen. Ich will Zuhause bleiben», sagte er kürzlich in einem Interview. Der Grund: Seine Hündin Buttons, die er letztes Jahr aus einem Tierheim in Thailand holte. Sie will er nicht zu Hause lassen.