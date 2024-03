Lang Lang: Der Pianist setzt als Vater neue Prioritäten

Welche Besonderheiten oder Nuancen haben Sie in der Musik von Saint–Saëns entdeckt, die Sie besonders faszinierend finden?

Lang: Saint–Saëns' Musik ist unglaublich vielseitig. Im «Karneval der Tiere» gibt Saint–Saëns jedem Tier mit musikalischen Mitteln einen anderen Charakter. Hier kann man so viele Farben entdecken – sei es die majestätischen Löwen oder der wunderschöne, sanft über das Wasser gleitende Schwan. Deshalb löst das Werk bei Kindern auch so eine starke Faszination aus. Im «Karneval der Tiere» fühlt sich das Zusammenspiel auf eine Weise fast kammermusikalisch an.