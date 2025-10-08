Lange Nacht des Impfens: Warum jetzt die Zeit für Auffrischungen ist

Prävention nicht nur gegen Grippe und Corona

Neben den bekannten Saisonimpfungen ist es sinnvoll, regelmässig den allgemeinen Impfstatus zu überprüfen. Viele Erwachsene wissen beispielsweise nicht, wann sie zuletzt eine Auffrischung gegen Tetanus, Diphtherie oder Keuchhusten erhalten haben. Auch die Pneumokokken–Impfung ist ab einem gewissen Alter oder bei chronischen Atemwegs– und Herz–Kreislauf–Erkrankungen wichtig. Prävention ist nicht nur für Risikopatientinnen und –patienten ein Thema, sondern eine langfristige Investition in Gesundheit und Lebensqualität. Hinzu kommt, dass durch die eigene Impfung auch Menschen im näheren Umfeld besser vor einer Ansteckung geschützt werden. Ein Blick in den Impfkalender der STIKO und den eigenen Impfpass zeigt schnell, wo noch Lücken sind.