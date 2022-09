Lange vor Netflix-Serie «Dahmer»: Diese Verfilmungen gibt es bereits

«Dahmer» machte Hauptdarsteller Jeremy Renner bekannt

Im Jahr 2002 erschien der Horrorthriller «Dahmer» mit dem späteren Marvel-Star Jeremy Renner (51) in der Hauptrolle. Der in nur 18 Tagen gedrehte Low-Budget-Film behandelt neben Jeffrey Dahmers Morden auch die traumatische Jugend des Serienmörders - und verhalf seinem Hauptdarsteller zum Durchbruch in Hollywood. Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow (70) wurde durch den Streifen auf Renner aufmerksam, und gab ihm die Hauptrolle in «Tödliches Kommando - The Hurt Locker» (2008).