Langjährige ntv-Börsenreporterin Katja Dofel stirbt mit 52 Jahren

Katja Dofel wurde in München geboren. Sie studierte Politik und Volkswirtschaft mit Abschluss Magister in München und Edinburgh/Schottland. Neben ihrer Tätigkeit als TV-Moderatorin arbeitete Dofel freiberuflich als Trainerin, Moderatorin und Vortragsrednerin. Im September 2017 nahm sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen an und unterrichtete Wirtschaftsstudenten in Aktienmanagement und Aktienanalyse. Seit diesem Jahr hatte sie bei einer Kölner Vermögensberatung gearbeitet und sich beruflich umorientiert.