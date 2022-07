Comeback beim ZDF - und nun wieder «ein paar Monate Ruhe»

Ganz in Rente ist Claus Kleber aber nicht: Am Dienstag (19. Juli) feierte er in der Doku «Utopia - Irre Visionen in Silicon Valley» sein Comeback bei dem Sender. Tesla-Chef Elon Musk (51) war für ein Interview im Film nicht zu gewinnen. «Ich habe ihm Mails geschrieben. Er hat sie gelesen. Antworten haben wir nicht bekommen», sagt Kleber. «Manche Menschen in diesen Sphären sind kaum noch für den Journalismus erreichbar. Mit 100 Millionen Followern braucht ein Mann wie Musk die Medien nicht mehr.»