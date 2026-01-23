Langjähriger Scorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt mit 71 Jahren

Francis Buchholz (1954–2026) ist tot. Der langjährige Bassist der legendären Scorpions ist am 22. Januar im Alter von 71 Jahren gestorben, wie seine Familie am 23. Januar bekanntgibt. «Mit tiefer Trauer und schweren Herzen teilen wir Ihnen mit, dass unser geliebter Francis gestern nach einem privaten Kampf gegen den Krebs verstorben ist», heisst es in einem Beitrag auf der Facebook–Seite des Musikers. Buchholz sei «friedlich, umgeben von Liebe» entschlafen.
«Auch wenn die Saiten nun verstummt sind»
«Während seines Kampfes gegen den Krebs standen wir ihm zur Seite und stellten uns jeder Herausforderung als Familie – genau so, wie er es uns beigebracht hat», wird in dem Statement erklärt. Der Dank seiner Ehefrau Hella sowie seiner Kinder Sebastian, Louisa und Marietta gelte den Fans rund um den Globus.
«Wir möchten euch für eure unerschütterliche Treue, eure Liebe und das Vertrauen danken, das ihr ihm während seiner unglaublichen Reise entgegengebracht habt. Ihr habt ihm die Welt geschenkt, und er hat euch dafür seine Musik geschenkt», heisst es weiter. «Auch wenn die Saiten nun verstummt sind, bleibt seine Seele in jeder Note, die er gespielt hat, und in jedem Leben, das er berührt hat.»
Im Februar 1954 wurde Francis Buchholz in Hannover geboren. Bekannt war der Musiker vor allem als Bassist der Scorpions, mit denen er von 1973 bis 1992 spielte. Während dieser Zeit entstanden Welthits wie «Wind of Change» und «Rock You Like a Hurricane». Die Band gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Gruppen der letzten Jahrzehnte. 2025 feierten die Scorpions ihr 60–jähriges Bühnenjubiläum.