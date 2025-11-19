Lars Klingbeil hat durch Krebs gelernt, «was wirklich wichtig ist»

Lars Klingbeil (47) hat sich erneut über seine überstandene Krebserkrankung geöffnet. Im Gespräch mit dem Magazin «Bunte» sprach er über die grosse Dankbarkeit, die er in seinem Leben empfindet. «Ich denke an die Situation vor elf Jahren, als bei mir Zungenkrebs festgestellt wurde. Ich war starker Raucher. Zungenkrebs ist oft tödlich. Mein Arzt sagte, wenn ich ein paar Wochen später gekommen wäre, hätte es vorbei sein können», erinnerte sich der Vizekanzler. Auch seine Stimme habe er wegen des Karzinoms verlieren können.