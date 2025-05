Lars Steinhöfel und Miloš Vuković feiern «Unter uns»-Jubiläum

Bei «Unter uns» erwachsen geworden

Auch für Lars Steinhöfel ist sein Charakter Easy Winter mehr als nur eine Rolle. «Ich bin mit Easy erwachsen geworden. Die Zuschauer konnten mir buchstäblich dabei zusehen», erklärt der 39–Jährige, der am 23. Mai 2005 zum ersten Mal vor der «Unter uns»–Kamera stand. Aufhören will der Fanliebling, der vom offiziellen «Unter uns»–Fanclub bisher zehnmal als «Bester Schauspieler» ausgezeichnet wurde, aber noch lange nicht: «Ich hoffe, dass ich den Menschen viele schöne Momente liefern konnte – und das soll natürlich noch eine ganze Weile so weitergehen.»