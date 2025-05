Lars Steinhöfel verrät seine Zukunftspläne mit Lukas Küchen

Wie ist der Stand der Dinge bei Ihnen beiden, haben Sie bereits gemeinsame Zukunftspläne oder –wünsche?

Steinhöfel: Wir lassen die Dinge gerade ganz bewusst auf uns zukommen. Natürlich sprechen wir darüber, wie wir mehr Zeit miteinander verbringen können – auch wenn wir in verschiedenen Ländern leben. Aber wir haben es bisher immer geschafft, uns zu sehen. Es stehen auch schon ein, zwei gemeinsame Reisen an, in weiter entfernte Länder, worauf wir uns beide freuen. Anfragen von TV–Produktionen gab es tatsächlich auch schon. Aber bisher haben wir das alles offen gelassen – für uns steht das Private gerade im Vordergrund. Ich bin nach allem, was war, einfach vorsichtig geworden. Ich will nichts überstürzen. Aber ich merke, dass es mit Lukas leicht ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, ehrlich sind und ein gutes Gefühl für einander haben. Und das ist im Moment genau das, was ich brauche.