«Lass dich überwachen!»: Jan Böhmermann überrascht wieder das Publikum

In der Sendung, die im Studio Ehrenfeld aufgezeichnet wurde, und bereits ab 18 Uhr in der Mediathek sowie in der App des Senders zu sehen ist, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer überraschende Enthüllungen: Jene Menschen, die eigentlich auf Tickets für ein reguläres «ZDF Magazin Royale» hofften, stehen plötzlich im Fokus einer genaueren digitalen Untersuchung. Welche Daten und Spuren haben sie unbewusst im Netz hinterlassen? Auf den ersten Schock folgen Studioaktionen und prominente Einspieler.