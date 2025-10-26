«Lassie»-Star June Lockhart stirbt mit 100 Jahren

Der Durchbruch mit «Lassie»

Ihren grössten Erfolg feierte Lockhart ab September 1958 als Ruth Martin in «Lassie». Sie übernahm die Rolle von Cloris Leachman zu Beginn der fünften Staffel – nachdem sie das Angebot zunächst abgelehnt hatte. «Ich dachte darüber nach, was mir angeboten wurde, und sagte mir: ‹Warum stellst du dich so an?›», erinnerte sie sich später. «Ich habe zwei Kinder zu versorgen, die Rolle hat viel Würde, die Serie läuft bereits, ich müsste keinen Pilotfilm drehen, und sie haben einen Sponsor. Das ist wirklich ein grossartiges Geschenk, das mir gemacht wurde.»