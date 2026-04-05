Lässig wie immer: König Carl XVI. Gustaf und Silvia senden Ostergruss

König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (82) von Schweden haben ihre jährlichen Ostergrüsse aus Jämtland verschickt. Ein Foto auf ihrem Instagram–Profil zeigt das schwedischen Königspaar in Outdoorkleidung in der Natur. «Frohe Ostern aus Jämtland!», heisst die schlichte Nachricht dazu.
Auf dem Schnappschuss trägt Carl Gustaf einen dunkelgrünen Pullover mit Zipper und dazu eine Kappe mit der Aufschrift «Vasaloppet», der grössten Skilanglaufveranstaltungen der Welt in der schwedischen Provinz Dalarna. Silvia steht in einer hellgrauen Winterjacke mit roten Akzenten an seiner Seite. Beide lächeln entspannt in die Kamera.
Tradition seit Jahren: Jämtland statt Palast
Dass Carl Gustaf und Silvia die Feiertage fernab von Stockholm verbringen, hat sich längst zur festen Gewohnheit entwickelt. Die bergige Region Jämtland im Norden Schwedens, bekannt für ihre Naturschönheit und Wintersport, ist das bevorzugte Osterziel des Königspaars. Dort zeigen sich die beiden auch gerne ohne strenge royale Konventionen und grüssten etwa im Vorjahr mit Sonnenbrillen und Freizeitkleidung lässig aus den Liegestühlen zu Ostern.
Für das Monarchenpaar, das seit 53 Jahren auf dem Thron sitzt, ist der Osterurlaub die wohlverdiente Auszeit nach einem bereits sehr arbeitsreichen Frühjahr. Im März absolvierten sie unter anderem einen dreitägigen Staatsbesuch in Polen inklusive Staatsbankett, Besuch der Oper und des Parlaments. Zurück in Schweden feierten sie mit ihren Kindern Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) bei einer Sondervorführung der Show «Mamma Mia! The Party». Ausserdem reiste Königin Silvia zu einem besonderen Termin nach Düsseldorf: Dort trug sich die gebürtige Deutsche in das Gästebuch des Landes Nordrhein–Westfalen ein und besuchte ein Haus der von ihr gegründeten World Childhood Foundation.