Lässig wie immer: König Carl XVI. Gustaf und Silvia senden Ostergruss

Für das Monarchenpaar, das seit 53 Jahren auf dem Thron sitzt, ist der Osterurlaub die wohlverdiente Auszeit nach einem bereits sehr arbeitsreichen Frühjahr. Im März absolvierten sie unter anderem einen dreitägigen Staatsbesuch in Polen inklusive Staatsbankett, Besuch der Oper und des Parlaments. Zurück in Schweden feierten sie mit ihren Kindern Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) bei einer Sondervorführung der Show «Mamma Mia! The Party». Ausserdem reiste Königin Silvia zu einem besonderen Termin nach Düsseldorf: Dort trug sich die gebürtige Deutsche in das Gästebuch des Landes Nordrhein–Westfalen ein und besuchte ein Haus der von ihr gegründeten World Childhood Foundation.