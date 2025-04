Lässiges Comeback: Bradley Cooper bringt den Man-Bun zurück

Low Bun statt Top Knot

Der früher angesagte «Samurai–Knoten» ganz oben am Kopf ist inzwischen nicht mehr im Trend. Stattdessen kommt der lässige Männer–Dutt als stylischer Low–Bun jetzt tiefer am Hinterkopf daher. An den Seiten dürfen dabei ruhig ein paar kleine Strähnen aus der Frisur gelockert sein, was ihn durch sein schnelles und unkompliziertes Styling besonders praktisch im Alltag als Vater oder im Job macht. Wie auch Bradley Cooper jetzt am Set von «Is This Thing On?» bewies.