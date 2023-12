Lässt sich US-Star Kanye West auf Mallorca nieder?

«Kanye West und ich haben uns erst vor zwei Tagen im Hotel in Dubai kennengelernt», so Remus. «Ich bin aktuell hier zum Arbeiten und treffe Kunden und Investoren, die im nächsten Jahr auf Mallorca Häuser kaufen wollen.» Er habe die beiden kurzerhand angesprochen und dem US–Rapper «gesagt, falls er mal in eine Immobilie auf Mallorca investieren möchte, soll er Bescheid sagen. Besonders jetzt wo es Direktflüge von New York nach Mallorca gibt, sei das ein spannendes Investment.»