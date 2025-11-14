«Last Chance U»: Netflix-Coach John Beam nach Schiesserei verstorben

«Ein sehr gezielter Vorfall»

Die Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus. «Der Verdächtige war aus einem bestimmten Grund auf dem Campus», sagte der Beamte auf der Pressekonferenz am Freitag. «Dies war ein sehr gezielter Vorfall.» Ein Motiv nannte die Polizei bislang nicht. Eine Verbindung zum Opfer scheint zu bestehen: Der Verdächtige spielte Football an der Skyline High School – einer Schule, an der Beam vor seiner Zeit am Laney College aktiv war. Allerdings nicht zu der Zeit, als Beam dort als Trainer tätig war, wie Medienberichte nahelegen.