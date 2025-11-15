«Last Chance U»: Netflix-Coach John Beam wurde angeschossen

Der American–Football–Trainer erlitt laut Angaben des örtlichen Senders ABC eine Kopfverletzung durch einen Schuss und befindet sich aktuell in einer Klinik in kritischem Zustand. Unmittelbar nach der Tat wurde er ins Highland Hospital in Oakland eingeliefert. Der Angriff geschah im Fieldhouse des Colleges, wo sich die Trainingseinrichtungen befinden. Die Ermittler fahnden aktuell nach einem männlichen Verdächtigen in dunkler Kleidung und schwarzem Hoodie. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Der Campus wurde nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt und erst am Freitag mit Betreuungsangeboten wieder geöffnet.