«Last Christmas» wird 40: Spannende Fakten zum Wham!-Klassiker

Alles in Eigenregie

Das Duo Wham!, das sich als Schulfreunde kennenlernte und von 1981 bis 1986 bestand, veröffentlichte am 3. Dezember 1984 einen seiner grössten Hits. «George und ich waren zu Besuch bei seinen Eltern», erinnerte sich Andrew Ridgeley 2017 in einem Beitrag für die «Mail on Sunday» an die Entstehung von «Last Christmas» zurück. «Wir hatten einen Happen gegessen und sassen entspannt zusammen, während im Hintergrund der Fernseher lief, als George fast unbemerkt für eine Stunde oder so nach oben verschwand. Als er wieder herunterkam, war er so aufgeregt, als hätte er Gold gefunden, was er in gewisser Weise auch tat.» Die beiden seien in George Michaels altes Zimmer gegangen, in dem er ein Keyboard aufbewahrte, «und er spielte mir die Einleitung und die wehmütige Refrainmelodie von ‹Last Christmas› vor».