Last Minute bestellen? So kommen die Geschenke noch rechtzeitig

Ikea

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bis Heiligabend Ikea–Pakete, die mindestens eine Woche zuvor bestellt wurden, erhalten. Kundinnen und Kunden «können sich in diesem Jahr über eine Lieferung bis zum 24. Dezember freuen, insofern sie ihre Paketbestellungen vor dem 17. Dezember tätigen», bestätigt eine Sprecherin des Möbelriesen auf Anfrage. Darunter fallen demnach die Optionen Paketlieferung bis 16 Kilo und bis 30 Kilo bei Abmessungen von jeweils bis zu 60 x 60 x 120 Zentimetern. Ikea bietet zudem einen «Click & Collect»–Service. Die Kundschaft kann die Ware online bestellen und diese dann in einem der Einrichtungshäuser zu einem gewünschten Datum abholen. Das Angebot kostet allerdings bei Bestellungen unter 50 Euro knapp fünf Euro Gebühr – oder 25 Euro, sollte die Ware an eine Ikea–Abholstation geliefert werden.