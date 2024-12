Last Minute: Die besten Weihnachtsgeschenke für Fashionistas

Bunte Gute–Laune–Mützen gegen winterliche Tristesse

Besonders angesagt sind diesen Winter auch Wollmützen in leuchtenden Farben. Sie sind erfreuliche Farbtupfer in der winterlichen Angewohnheit meist eher Jacken in dunklen Farben wie Schwarz zu tragen. Wer mit einer Fashionista befreundet ist, die Handarbeit liebt, kann mit Wolle, Strick oder Häkelnadeln und Anleitung auch ein individuelles Knitting Set zusammenstellen. Häkeln und Stricken sind als meditative Beschäftigung wieder in! Und als Mode–Fan freut man sich danach über ein ganz besonderes Unikat.