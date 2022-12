Last-Minute-Geschenke? So klappt es bis Heiligabend mit der Bestellung

GLS Germany

Auch GLS Germany empfiehlt auf Anfrage, Pakete, wenn möglich so früh wie möglich auf den Weg zu bringen. Bei Berücksichtigung der folgenden Abgabetermine für Sendungen, die auch noch einmal auf der Homepage aufgeführt sind, werde ein Erstzustellversuch bis zum 24. Dezember garantiert. So sollten Pakete für Lieferungen innerhalb Deutschlands bis zum 21. Dezember um 12:00 Uhr mittags in einem GLS-Paketshop abgegeben werden. Für Sendungen in benachbarte EU-Länder listet GLS Germany den 20. Dezember um 12:00 Uhr und für alle anderen EU-Länder den 19. Dezember um 12:00 Uhr.