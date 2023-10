Last-Minute: Gruselige Make-up-Tipps für die Halloween-Party

Zuerst der Teufel: Das Pad (meist aus Silikon, Kunststoff oder Samt) an der Metallschiene der Wimpernzange mit dem roten Lippenstift bestreichen. Dann die Wimpernzange mit der gebogenen Seite nach aussen über der Augenbraue halten, am höchsten Punkt des Brauenbogens vorsichtig aufdrücken und nochmal etwa einen Zentimeter daneben – ein Teufelshorn sollte geformt sein. Auf der anderen Seite das gleiche Prozedere durchführen. An einem Auge die rot bemalte Metallschiene der Wimpernzange wieder – mit der gebogenen Seite nach aussen – unter einem Auge am äusseren Rand oder am Mund halten. Die Wimpernzange leicht aufdrücken, um einen gebogenen Strich vom Auge weg zu kreieren. Mit einem dünnen Pinsel etwas Farbe vom Lippenstift nehmen und am unteren Ende ein kleines «V» ziehen – damit soll der Teufelsschwanz, der die Form eines Pfeils hat, imitiert werden. Für ein harmonisches Ergebnis den roten Lippenstift auf den Lippen wie gewohnt auftragen.