Last-Minute-Looks: Silvester-Outfits aus dem eigenen Kleiderschrank

Bleibt vor der Silvesterparty keine Zeit zum Shoppen mehr, muss der eigene Kleiderschrank herhalten. Dort verbergen sich oft einige Schätze, die sich zu einem passenden Look stylen lassen. Diese Teile eignen sich für einen Last–Minute–Look.
Kleid, Rock oder Hose?
Wer ein schwarzes Kleid zu Hause hat, hat schon gewonnen. Das Dress lässt sich etwa mit einer Lederjacke kombinieren. Partytauglich wird es auch mit dem richtigen Schmuck: Statement–Ohrringe, einige Armreifen und ein funkelndes Ring–Set lassen den Look erstrahlen. Dazu je nach Auswahl Heels, Boots oder Loafer und Strumpfhose wählen.
Ein unifarbener Minrock passt zu einer lockeren Bluse, die vorne in den Rock gesteckt wird. Ein Gürtel mit einer auffälligen Schnalle setzt einen Akzent an der Taille. Bei einer Bluse mit tiefem Ausschnitt eine feine Kette tragen. Creolen und Peep–Toes sorgen für einen klassischen Look. Dazu entweder Smokey Eyes schminken oder die Lippen mit einem tiefroten oder dunklem Beerenton in den Fokus rücken.
Findet sich keine Bluse, kann ein enganliegender Rollkragenpulli oder ein Kaschmir–Pullover diese ersetzen. Strickteile wiederum lassen sich auch zu einer Satinhose tragen, die sich 2025 als einer der grossen Modetrends behauptete.
Vom Büro– zum Party–Outfit
Mit einer Office–Garderobe lässt sich auch einiges anfangen. Ein Bleistiftrock passt zu einer kurzärmeligen Bluse oder einem Top mit Wasserfallausschnitt. Mit einer glitzernden Clutch und Riemchen–Pumps nimmt der Look Form an. Ringe und ein Glitzer–Make–up runden ihn ab. Bundfalten–Bermudas oder –Shorts lassen sich mit kniehohen Stiefeln, einer schwarzen Strumpfhose und einem engen Shirt kombinieren. Eine grosse Halskette und schimmernde Nägel machen den Look komplett.
Jeans–Liebhaber können Blue Jeans mit einem Basic–Tee, Gold– oder Silberschmuck und Plattform–Heels aufwerten. Wer ein Satintop im Kleiderschrank hängen hat, greift dazu. Alternativ kann ein Satin– oder Seidentuch zum Oberteil umfunktioniert werden – clever und stylisch.