Last minute online shoppen: So kommen die Geschenke noch rechtzeitig

GLS Germany

Auch der konkurrierende Paketdienstleister GLS Germany ist längst in seine «Peak Season» gestartet. In der Hochsaison vor Weihnachten rechne man laut einer Pressemitteilung mit «weit über einer Million Paketen pro Tag». Innerhalb Deutschlands sollten Pakete demnach spätestens bis 19. Dezember aufgegeben werden. Für Nachbarländer liegt der Stichtag am 18. Dezember, für weitere EU–Länder am 17. Dezember und für weltweite Lieferungen am 13. Dezember – jeweils bis 12:00 Uhr mittags.