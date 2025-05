Last Minute zum ESC: Die besten Optionen für die Anreise

Es ist wieder so weit, der alljährliche Eurovision Song Contest (ESC) steht an. Das Musikgrossevent geht 2025 in der St. Jakobshalle im malerischen Basel in der Schweiz über die Bühne. Das erste Halbfinale steigt am 13. Mai, das zweite folgt am 15. Mai – und am 17. Mai gipfelt alles im grossen Finale. Rund um die Shows können Fans ausserdem in der Arena Plus und im EuroClub ausgelassen feiern. Doch wie reist man am besten in die Schweizer Grossstadt – und wie kommt man bequem zu den Veranstaltungsorten?