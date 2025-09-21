Latz- statt Lederhosen: Drake besucht das Oktoberfest

Wie unter anderem die «Bild»–Zeitung berichtet, kam Drake mit einer zehnköpfigen Entourage ins Schützenfestzelt, wo er sich völlig entspannt unter die anderen Gäste mischte. Festwirt Ludwig Reinbold berichtet gegenüber dem Blatt: «Sie wollten einfach nur feiern, tranken Bier. Drake war supernett zu allen, liess sich fotografieren. Er hatte sichtlich Spass bei uns.» Später ging es für die Truppe weiter ins Käferzelt – dort gab es auch ein eigenes Lebkuchenherz mit der Aufschrift «Drake Käfer Wiesn», das er ebenfalls im Netz teilte.