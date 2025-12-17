Laura Dahlmeier: Vater Andreas schildert weitere Details zum Unglück

Fehlalarm eine Woche vor dem Drama

Dass seiner Tochter bei ihren Touren etwas zustossen könnte, war Andreas Dahlmeier bewusst. Er habe immer mit dem Anruf rechnen müssen, dass etwas passiert ist. «Daher war es immer ein gutes Zeichen, wenn ich nichts gehört habe.» Eine Woche vor dem Unglück erhielt die Familie allerdings schon einen Alarm, wie es im Bericht heisst. Dieser stellte sich aber als Fehlalarm heraus, Laura Dahlmeier hatte versehentlich auf den Alarmknopf ihres Senders gedrückt. «Laura war immer sehr umsichtig. Aber als Bergsteiger braucht man auch Glück. Und je öfter man in die Berge steigt, desto grösser ist die Gefahr, dass einmal etwas passiert.» Auch er selbst sei schon «einige Male dem Tod von der Schippe gesprungen».