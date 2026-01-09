Laura Dahm über «Prominent»-Aus: «Ich habe keinen Job mehr»

Sie werde jedoch weiter bei 1 Live «Die junge Nacht» moderieren, «da bin ich auch sehr froh, aber ehrlich gesagt, weiss ich nicht wirklich, wie es weitergehen soll». Sie wolle sich jetzt erst einmal auf ihr Privatleben und sich fokussieren, was ihr viel Zuversicht gebe. «Ich weiss, dass ich meinen Weg gehen werde und dass, egal was kommt, es gut werden wird.» Trotzdem werde es schwer, sich von «Prominent» zu verabschieden, was ihr «absoluter Traum» gewesen sei. «Es ist super emotional und es wird am Sonntag richtig hart», sagt Dahm, die ihre Tränen kaum unterdrücken kann. «Ich werde in zwei Wochen 40 und anscheinend soll es so sein, dass ich nochmal was Neues starte.»