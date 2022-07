Laura Linney (58) wird eine besondere Ehre zuteil. Die Schauspielerin erhält den 2.727. Stern auf dem Walk of Fame, wie es auf der offiziellen Webseite heisst. Die Zeremonie findet am 25. Juli am Hollywood Boulevard in Los Angeles statt. Ihr Stern wird Linney in der Kategorie Fernsehen verliehen. Sie sei «bekannt für ihre Rollen, in denen sie starke und verletzliche Frauen aus allen Lebensbereichen spielt», erklärt Ana Martinez, Produzentin des Walk of Fame, in einem Statement.