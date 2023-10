Laura Lippmann verlässt «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

Sie freut sich jetzt erstmal auf andere Projekte

Am Set konnte sie viele Erfahrungen sammeln. Sie habe dabei gelernt, «dass ich mich auf mein Handwerk und meine Impulse verlassen kann». Täglich zu drehen, «ist wirklich ein hartes Training». «Selbst bei meinen Theatervorstellungen fiel mir dann auf, dass ich noch schneller und konkreter auf meine Haltungen zugreifen kann. Ich bin sehr dankbar für all die Begegnungen und für alles, was ich mitnehmen durfte.» Ein Comeback in der RTL–Serie ist aber nicht ausgeschlossen. «Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich freue mich jetzt, andere Projekte zu drehen und weiter Theater zu spielen. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Es bleibt spannend.»