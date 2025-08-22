Laura Maria Rypa gratuliert Sohn Amelio zum 1. Geburtstag

Auf Pietro Lombardis Account bleibt es still

Vor wenigen Tagen bedankte sich Rypa in einer weiteren Story für das Verständnis ihrer Follower, das ihr «wirklich viel» bedeute. «Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiss ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.» Nach und nach wolle sie wieder in ihre Routine zurückfinden. «Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt», schrieb sie dazu und setzte ein rotes Herz.