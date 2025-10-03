Laura Maria Rypa nach der Trennung: Noch Gefühle und kein Dating

Noch Gefühle für Pietro Lombardi

«Ich bin im Moment auf eine ganz neue Art glücklich oder vielleicht besser gesagt im Reinen mit dem, wie es gerade ist», beschreibt sie ihren aktuellen Gemütszustand weiter. Dennoch sind die Gefühle für ihren Ex–Verlobte nicht verschwunden. Rypa erläutert, es gebe «immer noch viele Gedanken, viele Gefühle und manchmal auch Momente, in denen man zurückblickt oder sich fragt, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte.» Ein Comeback mit dem «DSDS»–Gewinner scheint sie damit nicht komplett auszuschliessen.