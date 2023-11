Laura und Jörg Wontorra: Deswegen moderieren sie fast nie zusammen

Seit der vierten oder fünften Gala habe Laura Wontorra «das Kommando übernommen», so ihr Vater. «Das ist ein toller Wandel», findet er. Mittlerweile habe sich in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung des Vater–Tochter–Paars gedreht. Früher habe es immer «Das ist die Tochter von Jörg Wontorra» geheissen. Nun sage man eher «Das ist der Papa von Laura». Damit kann Jörg Wontorra «sehr gut leben», wie er verriet. In der Vergangenheit waren die Wontorras in Sendungen wie «Wer weiss denn sowas» oft als gemeinsame Kandidaten aufgetreten.