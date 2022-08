Nach dem überraschenden Liebescomeback und der Verkündung ihrer Schwangerschaft scheinen Pietro Lombardi (30) und seine Partnerin Laura Maria in Plauderlaune zu sein. Die beiden haben nun ihren eigenen Podcast ins Leben gerufen. Ab 1. September ist die erste Folge von «Laura und Pietro - ON OFF» bei Audio Now zu hören. Im Anschluss erscheint jeden Donnerstag eine neue Episode, wie der Sender RTL bekannt gegeben hat.