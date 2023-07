Laura Wasser: Dieser Scheidungsanwältin vertrauen die Hollywood-Promis

Allerdings: So eng sie auch während der Scheidungsphase in Kontakt mit ihren berühmten Klienten steht - Freunde macht sie sich mit ihrem Beruf nicht. Sie erinnere sie an eine schlimme Phase in ihrem Leben, so Wasser. «Ausserdem will niemand mit mir beim Lunch gesehen werden, da sofort Trennungsgerüchte hochkochen, selbst wenn ich mich einfach nur mit einer Bekannten treffe.»