Laura Wontorra verrät Dating-Geheimnis ihres Vaters

«Bei Tinder ist er aber erst 72»

Im Gespräch mit Tim Mälzer (52) sagte sie in der VOX-Sendung am Sonntagabend (6. August): «Soll ich mal was richtig Cooles verraten? Mein Papa ist jetzt bei Tinder!» Und das Lustige sei: «Mein Vater ist 74. Bei Tinder ist er aber erst 72.» Unter dem lauten Lachen des Publikums kommentierte der TV-Koch diese Enthüllung mit den Worten: «Dieser Halunke - aber ich mag deinen Papa.» Zuvor hatte er bereits betont, dass man dem legendären Sportmoderator sein Alter nicht ansehe.