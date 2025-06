Laura Wontorra: Work-Life-Balance ist «grösste Baustelle»

Laura Wontorra (36) lebt im permanenten Turbomodus. Die Moderatorin hat in einem Interview mit der «Welt» ehrlich zugegeben, was viele Menschen kennen: «Ich würde sagen, die grösste Baustelle in meinem Leben ist die Work–Life–Balance.» Nach einer intensiven Bundesliga–Saison und der Icon–League stehen bereits die nächsten RTL–Formate auf dem Programm – diesmal abseits des Sports mit «Ninja Warrior» und «Grill den Henssler».