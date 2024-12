Lauren Graham feiert weihnachtliche «Gilmore Girls»-Reunion

Zudem besuchten Lauren Graham, Scott Patterson (66, Luke) und Sean Gunn (50, Kirk) in einer Werbung des Konzerns Walmat erneut ihre Serienheimat Stars Hollow. In der fiktiven Kleinstadt in Connecticut waren die Hauptdarsteller über 150 Folgen lang zu Hause. Für vier Episoden kehrten sie 2016 in die Welt von Amy Sherman–Palladino (58) zurück.