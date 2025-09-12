Lauren Sánchez glänzt bei Charity-Event

Lauren Sánchez zeigte sich dabei knapp drei Monate nach ihrer Hochzeit in einem brautähnlichen Look: Die Ehefrau von Jeff Bezos (61) trug ein cremefarbenes Meerjungfrauenkleid von Schiaparelli mit einem figurbetonten Korsettoberteil und einem schwarzen Rückenteil mit kleiner Schleppe. Sie komplettierte ihren Look mit Schuhen von Jimmy Choo und silbernem Schmuck von Samer Halimeh, darunter eine auffällige Halskette mit passenden Ohrringen.