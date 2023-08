Lausbub gegen Wundertüte: Das «Bachelorette»-Finale steht fest

«Wundertüte» Adrian nutzt seine Chance

Adrian (27) ist die emotionale «Wundertüte» unter den Kandidaten. Immerhin schafft er es immer wieder, Jennys Blut in Wallung zu bringen - so oder so. Auf «Weltreise» durch die verschiedenen Kulturkreise Singapurs präsentiert er sich dieses Mal ganz maskulin. Im indischen Viertel üben er und Jenny sich in indischen Hochzeitsritualen. Dann kreieren sie in einer Parfüm-Manufaktur im arabischen Viertel Düfte für den jeweils anderen - und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Adrian, ganz Philosoph, zieht Vergleiche zwischen seinem Duft und der Beziehung zu Jenny: anfangs «Bombe», dann kleine Geduldsprobe, ehe sich Tiefe einstellt. Im chinesischen Viertel beten sie in einem Tempel auf anrührende Weise für Gesundheit und Liebe. Am nächsten Morgen sind beide beseelt. Und Adrian träumt schon vom Alltag mit Jenny und «Keksi» - «bis an unser Lebensende.»