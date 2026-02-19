Laut BBC: Ex-Prinz Andrew wurde festgenommen

Premierminister fordert Aussage – Palast zeigt sich kooperationsbereit

Noch am Morgen der Festnahme hatte sich Premierminister Keir Starmer im BBC–Frühstücksfernsehen geäussert und Andrew zur Aussage aufgefordert. «Jeder, der Informationen hat, sollte aussagen. Ob Andrew oder jemand anderes», sagte Starmer. Der Buckingham–Palast stellte sich demonstrativ hinter die Ermittlungen. In einem bemerkenswerten Statement hiess es: «Der König hat in Worten und durch beispiellose Handlungen seine tiefe Besorgnis über die Vorwürfe deutlich gemacht, die in Bezug auf das Verhalten von Mr. Mountbatten–Windsor weiterhin ans Licht kommen.» Man stehe bereit, die Polizei zu unterstützen.